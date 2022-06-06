"Десятки тисяч смертей": маріупольців попередили про реальний сценарій епідемії холери

"Десятки тисяч смертей": маріупольців попередили про реальний сценарій епідемії холери

Жителям Маріуполя, яким вдалося вижити і які залишилися у місті, загрожує нова небезпека – епідемія холери.

Окупованому Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Десятки тисяч смертей від епідемії холери – нажаль, це потенційно реальний сценарій для окупованого Маріуполя", – йдеться в повідомленні.

Чим так небезпечна холера

Навіть в разі призначення лікування, в "запущені" терміни, смертність може досягати 10%. Без системного лікування хвороба забирає вже до 60% життів.

Причини спалаху епідемії у Маріуполі

не працюють централізоване водопостачання та каналізація;

сміття та нечистоти;

стихійні поховання, розташовані майже в кожному дворі;

літня спека пришвидшила розкладання тисяч трупів під завалами;

відсутність немає ліків. Медичні заклади розгромлені, найцінніше обладнання; викрали окупанти, кращі лікарі виїхали;

море та водойми постійно забруднюються сміттям, нечистотами та "трупними" водами.

У міській раді наголосили, що врятувати маріупольців можуть лише відновлення роботи "зелених" коридорів та міжнародна гуманітарна місія з повною евакуацією.

Раніше радник мера Маріуполя повідомив, що окупанти зачиняють місто на карантин через ймовірний спалах холери.

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