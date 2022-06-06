"Десятки тисяч смертей": маріупольців попередили про реальний сценарій епідемії холери

Жителям Маріуполя, яким вдалося вижити і які залишилися у місті, загрожує нова небезпека – епідемія холери.
Окупованому Маріуполю загрожують десятки тисяч смертей від епідемії холери.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Десятки тисяч смертей від епідемії холери – нажаль, це потенційно реальний сценарій для окупованого Маріуполя", – йдеться в повідомленні.
Чим так небезпечна холера
Навіть в разі призначення лікування, в "запущені" терміни, смертність може досягати 10%. Без системного лікування хвороба забирає вже до 60% життів.
Причини спалаху епідемії у Маріуполі
- не працюють централізоване водопостачання та каналізація;
- сміття та нечистоти;
- стихійні поховання, розташовані майже в кожному дворі;
- літня спека пришвидшила розкладання тисяч трупів під завалами;
- відсутність немає ліків. Медичні заклади розгромлені, найцінніше обладнання; викрали окупанти, кращі лікарі виїхали;
- море та водойми постійно забруднюються сміттям, нечистотами та "трупними" водами.
У міській раді наголосили, що врятувати маріупольців можуть лише відновлення роботи "зелених" коридорів та міжнародна гуманітарна місія з повною евакуацією.
Раніше радник мера Маріуполя повідомив, що окупанти зачиняють місто на карантин через ймовірний спалах холери.
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