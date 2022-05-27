Десятки тисяч тонн: окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі

Десятки тисяч тонн: окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі

Російські окупанти вивозять із окупованої Херсонської області десятки тисяч тонн зернових культур та овочів до окупованого Криму.

Йдеться не лише про грабіжницьки відібрану продукцію у фермерів Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута на брифінгу 27 травня.

"Це тисячі тонн. Десятки тисяч тонн зернових, овочів – все те, що виробляє Херсонщина", – сказав голова ОВА.

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За його словами, йдеться не лише про грабіжницьки відібрану продукцію у фермерів, а й про ту, яка за співпрацею деяких місцевих виробників із окупантами продається до окупованого півострова.

"Через зв'язки багато аграріїв продають цю продукцію за готівку на територію тимчасово окупованого Криму", – уточнив Лагута.

Нагадаємо, напередодні в ООН попередили, що у світі залишилося запасів пшениці на складах на близько 10 тижнів через війну в Україні заборону Індією на експорт пшениці.

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