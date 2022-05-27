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Десятки тисяч тонн: окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі

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Десятки тисяч тонн: окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі

Фото: СБУ

Російські окупанти вивозять із окупованої Херсонської області десятки тисяч тонн зернових культур та овочів до окупованого Криму.

Йдеться не лише про грабіжницьки відібрану продукцію у фермерів Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута на брифінгу 27 травня.

"Це тисячі тонн. Десятки тисяч тонн зернових, овочів – все те, що виробляє Херсонщина", – сказав голова ОВА.

За його словами, йдеться не лише про грабіжницьки відібрану продукцію у фермерів, а й про ту, яка за співпрацею деяких місцевих виробників із окупантами продається до окупованого півострова. 

"Через зв'язки багато аграріїв продають цю продукцію за готівку на територію тимчасово окупованого Криму", – уточнив Лагута.

Нагадаємо, напередодні в ООН попередили, що у світі залишилося запасів пшениці на складах на близько 10 тижнів через війну в Україні заборону Індією на експорт пшениці.

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