Десятки відео страти українських військових: в Офісі омбудсмена розкрили мету російських катів

Офіс омбудсмена за дев’ять місяців війни отримав десятки відео з публічними стратами українських військових російською армією.

Про це в інтерв’ю “Українській правда” розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Декого із російських солдатів-виконавців цих страт вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання - вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами", - розповів Дмитро Лубінець.

За його словами, РФ спеціально поширює такі відео. В першу чергу їм це потрібно, щоб "підтримувати градус антиукраїнської істерії" всередині російського суспільства.

Крім того, росіяни намагаються переконати своє ж військо не здаватися в полон ЗСУ, оскільки “їх там будуть вбивати”. Та щоб залякати безпосередньо українських військових, які готують до контрнаступу.

Нагадаємо, що заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць розповіла, що причетних до моторошної страти воїна ЗСУ очікує суд.

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