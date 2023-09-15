Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками: Зеленський провів засідання Ставки

Головком та командувачі доповіли про ситуацію на Харківщині, Луганщині, Донбасі, Запоріжжі, півдні України.

Президент України Володимир Зеленський 15 вересня провів засідання Ставки.

Про це президент повідомив у Telegram.

За словами президента, було детально обговорено ситуацію на фронті за всіма напрямками.

Також Зеленський повідомив, що Головком та командувачі доповіли про ситуацію на Харківщині, Луганщині, Донбасі, Запоріжжі, півдні України.

Обговорили і постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.

Особливо Зеленський наголосив на великій доповіді Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування.

Нагадаємо, раніше президент під час Ставки обговорював підготовку до зими та план захисту енергетики та критичної інфраструктури України.

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