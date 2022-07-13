"Детонувало близько 5 годин": мер Мелітополя про деталі пожежі на військовій базі окупантів

Пожежа на базі, де військові країни-агресорки розташовували свою техніку та боєприпаси, сталася 12 липня.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Вчора приблизно о 14:00 було чутно близько 20-25 вибухів і після цього пішов чорний густий дим. Детонація продовжувалась впродовж 4-5 годин", — сказав Федоров.

За його словами, база розташована за 5 км від Мелітополя на межі Мирненської територіальної громади. Після того знищення військової бази на аеродромі частину техніки та боєприпасів окупанти перевезли саме до селища Мирне.

Іван Федоров каже, що ніч проти 13 липня у Мелітополі також не була спокійна. У міст було чути автоматні черги. За словами очевидців, російські військові намагаються збивати, як вони кажуть, безпілотні апарати.

Як повдомлялося, у селищі Мирне поблизу Мелітополя 12 липня горіла база військової частини ДСНС України, яку захопили російські окупанти окупанти. Відомо, що саме туди російські війська перевезли свою техніку.

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