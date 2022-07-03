Детонувало кілька годин: мер Мелітополя розказав про знищення військової бази окупантів

У Мелітополі на аеродромі ЗСУ знищили військову базу російських окупантів.

Після ударів загарбники втекли із бази та вивезли свою військову техніку, яка вціліла.

Про це в етері телемарафону 3 липня розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує. З 3-ої ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, о 6-ій ранку, після другого масованого обстрілу, вони почали евакуювати всю техніку, яка вціліла", - сказав Федоров.

Він додав, що окупанти тікали з аеродрому до 9-10 години. Після обстрілів російські військові склади кілька годин детонували. Ніхто з місцевих жителів не постраждав, а от серед росіян є поранені.

Після цього ЗСУ знищили ще одну базу росіян біля селища Мирне, що поблизу Мелітополя. Звідти росіяни теж намагались вивести свою техніку.

Нагадаємо, підірвано залізничний міст між Мелітополем і Токмаком - гілку перегону російської зброї.

Також у Мелітополі ЗСУ унеможливили функціонування однієї з 4-х військових баз в Мелітополі. О 3-й та о 5-й ранку вони завдали понад 30 ударів виключно по цій військовій базі.

Раніше повідомлялося, що авіація ЗСУ навідалася на місця розташування окупантів фактично на всіх напрямках бойових дій. В результаті було знищено ворожу техніку та склади з боєприпасами.

Читайте також: