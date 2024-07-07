"Дев'ять кіль пекла": 24-та бригада показала моторошний фільм евакуації поранених воїнів у Часовому Яру

У 24-й бригаді імені короля Данила зняли фільм, щоб показати, як проходила евакуація поранених воїнів із мікрорайону "Канал" в Часовому Яру. Кадри були зняті за декілька днів до відходу Сил оборони із цього мікрорайону.

Фільм опублікували на каналі бригади у Ютуб.

"Після місяців запеклих боїв та наступу значно переважальних сил противника, наші підрозділи залишили майже повністю знищений район. Тепер фактичною лінією зіткнення є канал Сіверський Донець - Донбас, а воїни 24-ї бригади контролюють більшу частину Часового Яру. Ми хочемо показати, в яких надскладних умовах відбувалась евакуація поранених бійців з "Каналу". Механіки-водії та медики 24 ОМБр імені короля Данила героїчно працювали на межі людських можливостей та ризикували життям, щоб витягнути своїх побратимів з пекла", - розповіли у бригаді.

Там додають, що "кожен такий виїзд міг стати дорогою в один кінець".

"В цьому відео буквально показані дев’ять кіл пекла евакуації. Ви побачите підготовку до бойового виїзду, втрату бронемашини після обстрілів, евакуацію пораненого на руках, кадри з екшн-камер та нічного дрону, а також інтерв’ю з евакуаційною групою", - зауважують воїни бригади.

Фільм складається з двох паралельних частин:

перша знята на пункті збору до та після виїзду,

а друга - безпосередньо на полі бою під час евакуації.

Нагадаємо, у ЗСУ відреагували на статтю Forbes про майже 100 тисяч втрат РФ у Часовому Яру та розкрили справжні цифри.

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