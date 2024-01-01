Дев'ять з десяти: Повітряні сили ЗСУ знищили чергову партію "Шахедів"

В ніч проти 1 січня росіяни запустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Шахед" − 90 штук, 87 із них вдалося збити.

Під час атаки ворожих БпЛА по Україні вдень в понеділок, 1 січня, було знищено 9 із 10 ворожих безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Близько 14:00 1 січня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з північного напрямку. Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих "Шахедів", − додало командування.

Також на східному напрямку знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59".

Фото: Повітряні сили ЗС України

Нагадаємо, 1 січня ворожа армія за допомогою БпЛА спробувала атакувати Київську область. ППО України відпрацювала по ворожих цілях.

Про наслідки падіння уламків ворожих безпілотників повідомив очільник області. Він сказав, що зафіксовано падіння уламків у кількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків і чотирьох легкових автомобілів.

Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовано.

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