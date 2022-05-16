Дев'ятеро із десяти українців зіткнуться з бідністю: ООН дала невтішний прогноз у разі довготривалої війни

Якщо широкомасштабна війна, розв'язана Росією, затягнеться, то дев'ятеро із десяти українців, ймовірно, можуть опиняться на межі бідності.
Глибокі соціально-економічні наслідки війни відчуватиме не одне покоління.
Про це повідомляє Програма розвитку ООН.
"Згідно з попередніми оцінками ПРООН, у разі довготривалого конфлікту дев'ятеро із десяти українців зіткнуться з бідністю або опиняться на межі бідності, а здобутки майже двадцяти років розвитку будуть під загрозою. Глибокі соціально-економічні наслідки війни відчуватиме не одне покоління", - йдеться у повідомленні.
9 out of 10 people in #Ukraine could be pushed into poverty or near poverty due to the #war, putting almost 2 decades of development gains at risk.— UNDP Eurasia (@UNDPEurasia) May 9, 2022
See how @UNDP is working with the Government & partners to provide emergency & essential public services. https://t.co/PefBzputLI pic.twitter.com/0CVU8Nh0oK
Також зазначається, що війна в Україні спричиняє неймовірні людські страждання та спустошує громади. За підрахунками уряду, вже зруйновано об’єкти інфраструктури — будівлі, дороги, мости, лікарні, школи — на суму щонайменше 100 мільярдів доларів США. Через війну половина підприємств країни повністю закрилася, тоді як інша половина бореться за виживання.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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