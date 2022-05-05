Деяке крадене медичне обладнання з окупованих територій вдасться заблокувати в РФ, але не все – Радуцький

Деяке крадене медичне обладнання з окупованих територій вдасться заблокувати в РФ, але не все – Радуцький

Вивезене до Росії крадене з українських лікарень на окупованих територій обладнаннятпрослужить окупантам недовго.

Про це заявляє голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у прямому ефірі спільного інформаційного марафону.

За його словами, медичні заклади на окупованих територіях нещадно обкрадаються. Вивозять всіляке обладнання, зокрема те, яке накуповувалось у пік коронавірусу.

Також читайте Одразу 12 населених зазнали обстрілів від ворога

«Якщо вони раніше просто руйнували лікарні, сьогодні обкрадають, що залишилось незруйноване», - зазначив він.

Радуцький додав зазначив, що заблокувати роботу обладнання, як це зробили зі вкраденими комбайнами, можна, але це лише деяке, як апарати МРТ і комп'ютерні томографи. А от кисневі концентратори і ШВЛ все ж працюватимуть.

Але голова Комітету висловив припущення, що для людей, для яких в дивину туалети в будинку і асфальт у селах, такі прилади прослужать недовго, бо майстрів, які їх зможуть лагодити у разі поломки, просто не знайдеться.

Читайте також:

Кав'ярні та заводи: до Дніпропетровщини переїхали підприємства із зони бойових дій

У Миколаївській області внаслідок обстрілів поранення отримали 15 людей

Олексій Арестович показав, яким його бачить маленький син: "Це китайський ієрогліф "нероба"