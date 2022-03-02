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Деякі діти не розмовляють від пережитого шоку: з Волновахи вдалося вивезти близько двох сотень людей

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Деякі діти не розмовляють від пережитого шоку: з Волновахи вдалося вивезти близько двох сотень людей

Павло Кириленко/Facebook

Ворожі обстріли по місту не припиняються.

З Волновахи Донецької області 2 березня вивезли близько двох сотень людей.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Росіяни не припиняють вогонь по житлових районах Волновахи, але ми разом із поліцією все одно продовжуємо вивозити звідти людей. Цього разу нам вдалося витягнути з російського пекла близько 200 людей, серед них – жінки, діти та літні люди. Всі вони вже в безпеці", - написав він.

За словами Кириленка, Волноваху та навколишні села вже п’ятий день поспіль винищують російські війська. Мирні мешканці переховуються від обстрілів, у деяких підвалах сидить до 400 людей, деякі завалені.

Російські окупанти не тільки не дають гуманітарного "зеленого коридору" для евакуації, а ще й розстрілюють тих, хто намагається виїхати самостійно. Разом із поліцією ми сьогодні забрали мешканців Волновахи з міста та сусідніх селищ, де вони знайшли тимчасовий притулок. Тільки з двох сіл було евакуйовано 17 волноваських дітей. Деякі не розмовляють від пережитого шоку. Серед врятованих багато поранених. Ті, хто вирвався з пекла, кажуть, що готові повертатися та допомагати евакуювати земляків.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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