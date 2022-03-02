Деякі діти не розмовляють від пережитого шоку: з Волновахи вдалося вивезти близько двох сотень людей

Деякі діти не розмовляють від пережитого шоку: з Волновахи вдалося вивезти близько двох сотень людей

Ворожі обстріли по місту не припиняються.

З Волновахи Донецької області 2 березня вивезли близько двох сотень людей.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Росіяни не припиняють вогонь по житлових районах Волновахи, але ми разом із поліцією все одно продовжуємо вивозити звідти людей. Цього разу нам вдалося витягнути з російського пекла близько 200 людей, серед них – жінки, діти та літні люди. Всі вони вже в безпеці", - написав він.

За словами Кириленка, Волноваху та навколишні села вже п’ятий день поспіль винищують російські війська. Мирні мешканці переховуються від обстрілів, у деяких підвалах сидить до 400 людей, деякі завалені.

Російські окупанти не тільки не дають гуманітарного "зеленого коридору" для евакуації, а ще й розстрілюють тих, хто намагається виїхати самостійно. Разом із поліцією ми сьогодні забрали мешканців Волновахи з міста та сусідніх селищ, де вони знайшли тимчасовий притулок. Тільки з двох сіл було евакуйовано 17 волноваських дітей. Деякі не розмовляють від пережитого шоку. Серед врятованих багато поранених. Ті, хто вирвався з пекла, кажуть, що готові повертатися та допомагати евакуювати земляків.