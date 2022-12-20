Деякі котельні у Києві вмикаються почергово: яка ситуація з водою і світлом і де можна зігрітися

Українців закликають зберігати спокій та вірити в перемогу своєї країни.

Київ, як і решта регіонів України, через масовані регулярні обстріли РФ отримує лімітований обсяг електропостачання. У столиці станом на ранок 20 грудня знову діють аварійні відключення світла.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За даними чиновника, водопостачання у Києві працює в штатному режимі. Деякі котельні через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово. Попко каже, що такі котельні обслуговують лише 5% киян.

"Триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень", - зазначив він.

Наразі енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Попко запевнив, що все буде полагоджено. Він закликав зберігати спокій та вірити в перемогу України.

До слова, наразі у Києві розгорнуті 430 стаціонарних пунктів незламності, де можна зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі вони працюють цілодобово.

Як повідомлялося, у роботі київського метро зранку 20 грудня стався збій, через що на деяких станціях виникла тиснява. Виявилося, що через різкі перепади напруги близько 20 хвилин поїзди деякими лініями метрополітену не їхали, а зараз їхній рух змінено.

Нагадаємо, у Києві у зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури через обстріли РФ десяток котелень залишилося без електрики. Тому влада закликає зігріватися у пунктах обігріву. Де розташовані найближчі пункти обігріву, читайте тут.

Раніше норвезький експерт Карстен Фрііс розповів, що війна в Україні ведеться на чотири фронти і кожен є вирішальним. Один із фронтів - це український народ. За словами експерта, російська стратегія останніх тижнів полягала в терористичному бомбардуванні цивільної інфраструктури, щоб українське населення страждало в зимові місяці. Ідея Путіна полягала в тому, що українці відмовляться від боротьби, а ле поки що, каже автор, мало доказів того, що ця стратегія працює.

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