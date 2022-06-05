"Деякі країни були втомлені ще до війни": Грибаускайте про підтримку України, майбутнє РФ та закінчення війни

"Деякі країни були втомлені ще до війни": Грибаускайте про підтримку України, майбутнє РФ та закінчення війни

Експрезидентка Литви наголосила, що європейці не дозволять свої урядам "заснути та втомитися" від війни в Україні.

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте наголосила, що попри "втомленість" від війни деяких країн Європи, Україна може розраховувати на підтримку всіх східних країн Європи, Балтії, Польщу та скандинавські країни.

Про це вона сказала в інтерв’ю ведучій "1+1" Наталії Мосейчук.

"Ви знаєте, деякі країни – не хочу їх називати – були втомлені іще до війни. Я не дивлюся у їхньому напрямку. Ви можете розраховувати на нас, ви можете розраховувати на всі східні країни Європи та Балтії, Польщу, скандинавські країни. І ми нагадуватимемо, і ми не дозволимо нікому заснути та втомитися. Наші люди не дозволять нашим політикам втомитися. Так само у вашій ситуації, ваш народ не дозволить вашому керівництву втомитися. І так само біженці, велика кількість ваших біженців в інших країнах також не дозволять європейським країнам закривати на це очі і втомлюватися. Тож не хвилюйтеся. Ми нагадаємо, ми за вами і ми не втомимося", - підкреслила вона.

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Даля Грибаускайте також прокоментувала закінчення війни в Україні, і наголосила, що воно має бути виключно на українських умовах.

"Мабуть, це найскладніше питання. І навряд чи я дам на нього відповідь. Єдине, що можу сказати, що закінчення війни має бути на українських умовах. Те, що українські люди та ваша влада вирішать. І це прийме весь світ. Тому що це ваша країна! Ми буде прикривати ваш тил, ми будемо підтримувати вас", - зазначила вона.

Експрезидентка Литви вважає, що зараз важко розуміти, які конкретні форми матиме фінал війни.

"Ніхто наразі не знає. Ви пішли на величезну кількість жертв, втратили величезну кількість людей.... На жаль, у війнах немає 100% переможців. У війнах ніхто не виграє. Бо війна – дуже жахлива. Жертви, руйнування, шкода, якої зазнають усі сторони. Обидві сторони! Для України це – людські життя та знищені міста. Для росіян – це втрата обличчя, втрата майбутнього, втрата поваги та сприйняття від усього цивілізованого світу! Нарешті росіяни стали заручниками своєї політичної системи. Нарешті!", - зазначила вона.

Щодо майбутнього Росія, то Даля Грибаускайте побажала росіянам нарешті досягти демократичних цінностей, мати свободу вибору, мати свободу слова.

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"То ж я бажаю їм досягти цього. Як це буде, який шлях вони оберуть зараз – дуже складно уявити. Сьогодні ця країна, ця держава ) вона потворна! Болюче потворна. Справді, ніхто не очікував, що населення Росії в основній масі – не усі, звісно – але в основній масі так підтримуватимуть агресивну поведінку свого лідера. І це дуже болісно сприймати! Але я однаково бажаю кожній нації, аби вона була вільна, вільна від цієї чорноти усередині", -заявила вона.

Даля Грибаускайте також заявила, що також пожертвувала кошти на Байрактар для України, на який збирали у Литві.

"Ви ж знаєте, що наші люди зібрали 5 мільйонів євро на Байрактар! Я також жертвувала кошти".

Експрезидентка Литви також вважає, що повинен минути достатній проміжок часу, аби українці та росіяни знову могли говорити. Проте українці завжди пам’ятатимуть про війну, яку розв'язала Росія.

"Для вас, думаю, це буде питання цілого покоління! Ви ніколи не забудете цього, але з часом ви навчитеся проживати цей біль і принаймні, якось говорити та комунікувати. Але в першу чергу – ця війна має закінчитися! Бо вона кожен день забирає людські життя. І особливо, життя українців, бо ви жертви цієї агресії. З іншого боку, жертвами стануть і самі росіяни. Бо цю неадекватну поведінку і цей напад пам'ятатиме увесь світ. Тобто, над Росією висітиме цей тягар відповідальності. Тягар відповідальності для цілого покоління. Бо не Україна почала цю війну", - підкреслила Грибаускайте.

Нагадаємо, Даля Грибаускайте наголосила, що Україна показала свою міць всьому світові у боротьбі проти російської агресії.

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