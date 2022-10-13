Деякі країни світу все ще спонукають Україну до переговорів та перемир'я з Росією - політолог зі США

Американський політолог Френсіс Фукуяма розповів, що є країни, які все ще спонукають Україну до переговорів з Росією та перемир'я, однак на тлі успіхів ЗСУ ця позиція слабшає щодня.

Про це американський політолог та директор Центру розвитку демократії та верховенства закону у Стендфордському університеті сказав в інтерв'ю Ліга.net.

"Це правда, зокрема й у США. У нас є популісти, які підтримують Дональда Трампа і є більш проросійськими, аніж проукраїнськими. Є крайні ліві, які в усьому хочуть звинуватити США, щоб виправдати Росію. Але відколи Україна почала досягати успіху на полі бою, ця позиція дедалі слабшає. Рівень підтримки України зростає", — сказав він.

На його думку, прорив Харківщини був надзвичайно важливим для України, оскільки він дав зрозуміти світові, що Росія не має шансів на успіх.

"Значно небезпечніше для України — глухий кут. Якби у війні проглядалася безвихідь, коли ані Україна, ані Росія не мали б надії на успіх, це було би індикатором майбутнього замороженого конфлікту. Відтак зростав би тиск із метою домовлятися про рішення, яке зрештою буде вигідним Росії. Саме тому було надзвичайно важливо для України, коли її армія здійснила прорив у Харківській області. І доки буде успіх на Донбасі та Херсонщині, заклики до припинення вогню або переговорів не домінуватимуть. Люди бачать, що їхня підтримка насправді веде до української перемоги", — додав політолог із США.

Також читайте Залужний поспілкувався з генералом Міллі та нагадав, що Україні потрібна не лише ППО

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відомо

Загалом від початку повномасштабного вторгнення деокуповано 75 населених пунктів Херсонської області. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

За останніми даними, українська армія звільнила 1170 квадратних кілометрів територій України в Херсонській області.

У російських військових на правому березі Дніпра закінчуються запаси. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, перед окупантами маячить перспектива розгрому. Ба більше - елітним військам Путіна кінець.

Відповідь буде потужною: Захід готовий захистити Україну від ядерної загрози

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.