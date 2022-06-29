"Деякі люди були шоковані": Зеленський розповів, як недооцінка світом України зіграла на руку державі

Світ і, зокрема, країна-терористка РФ, недооцінили Україну у її спроможності дати відсіч агресору і чинити героїчний опір ворогу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ця недооцінка дала Україні час, який знадобився, щоб після підступної атаки бити ворога і звільнити захоплені росіянами території.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Думаю, вони загалом недооцінили Україну. Всі по різному, на різних рівнях. І, я думаю, що з одного боку, це позитив тому, що якби знали, що я залишуся, що залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищати голіруч свої домівки, вони б готувалися до цієї війни ще більш масштабно. Тому, я думаю, ця недооцінка мене не ображає. Навпаки, це дало нам фору, той час, який нам знадобився, щоб бити потім ворога і деокупувати нашу державу", - висловився президент.

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Водночас, на думку Зеленського, те, що стосується фактів розвідок, які вони мали, було дуже складно оцінити нашу спроможність виживати.

"І це дуже складно оцінити, бо ти не стоїш на моєму місці. Якщо це не стосується тебе особисто, якщо вбивають не твою дитину, якщо горить не твій дім, і не твій дім підпалюють, це дуже складно до кінця зрозуміти, бо ми всі до цього в таких ситуація не були. І, як ми поводимося в таких складних ситуаціях, деякі люди були шоковані", - підсумував він.

Нагадаємо, у Маріуполі люди лягали під трактори, щоб окупанти не знесли їхні багатоповерхівки.

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