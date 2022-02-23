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Деякі перебувають за 5 км від кордону: 80% російських військ готові до нападу на Україну - CNN

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Деякі перебувають за 5 км від кордону: 80% російських військ готові до нападу на Україну - CNN

Associated Press

Також чиновник з Пентагону додав, що Росія перекинула на кордон з Україною майже 100% своїх сил. 

80% російських військ на кордоні з Україною перебувають на передових позиціях та готові до вторгнення. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця оборонного відомства США, який заявив це під час брифінгу в Пентагоні.

Високопосадовець оборонного відомства під час брифінгу в Пентагоні поза камерами в середу заявив журналістам, що 80% російських військ, зосереджених на кордоні з Україною, перебувають "на передових позиціях та готові до дій". 

Він додав, що російські військові сили, "розташовані навколо України готові до вторгнення настільки, наскільки це можливо". 

© CNN
CNN

Чиновник зазначив, що війська перебувають "досить близько" до українського кордону, деякі всього за п'ять кілометрів. 

Також чиновник з Пентагону додав, що Росія перекинула на кордон з Україною майже 100% своїх сил. 

Цю інформацію також поширюють й інші журналісти зі США. 

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила президенту України Володимиру Зеленському про оцінку розвідки, що Росія готується здійснити повномасштабне вторгнення протягом найближчих 48 годин. 

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