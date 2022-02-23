Деякі перебувають за 5 км від кордону: 80% російських військ готові до нападу на Україну - CNN

Деякі перебувають за 5 км від кордону: 80% російських військ готові до нападу на Україну - CNN

Також чиновник з Пентагону додав, що Росія перекинула на кордон з Україною майже 100% своїх сил.

80% російських військ на кордоні з Україною перебувають на передових позиціях та готові до вторгнення.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця оборонного відомства США, який заявив це під час брифінгу в Пентагоні.

Високопосадовець оборонного відомства під час брифінгу в Пентагоні поза камерами в середу заявив журналістам, що 80% російських військ, зосереджених на кордоні з Україною, перебувають "на передових позиціях та готові до дій".

Він додав, що російські військові сили, "розташовані навколо України готові до вторгнення настільки, наскільки це можливо".

CNN

Чиновник зазначив, що війська перебувають "досить близько" до українського кордону, деякі всього за п'ять кілометрів.

Також чиновник з Пентагону додав, що Росія перекинула на кордон з Україною майже 100% своїх сил.

Цю інформацію також поширюють й інші журналісти зі США.

Clarification: 80% of the #Russia|n forces assigned and arrayed against #Ukraine are ready for battle, per senior US defense official https://t.co/GFQUXtsf2C — Jeff Seldin (@jseldin) February 23, 2022

Just in: 80 percent of Russian forces around Ukraine are in "forward positions and ready to go," per a senior U.S. defense official.



"They are literally ready to go now if they get the orders," the official said. "They are uncoiled." — Jack Detsch (@JackDetsch) February 23, 2022

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила президенту України Володимиру Зеленському про оцінку розвідки, що Росія готується здійснити повномасштабне вторгнення протягом найближчих 48 годин.

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