Деякі переселенці в Україні перестануть отримувати виплати: Лазебна повідомила, чому

В Україні деяким громадянам, які вимушено переїхали до іншого регіону через війну, скасують соцвиплати.

Від травня виплати отримуватимуть тільки ті внутрішньо переміщені особи, які проживають в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.

Виплати також продовжать отримувати ті, у кого пошкоджені будинки.

"Від травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня", - сказала вона.

Нагадаємо, грошові виплати військовослужбовців, які потрапили в полон, можуть отримувати члени його родини.

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