Деякі підрозділи 3-ї ОШБр в Авдіївці були в повному оточенні – Жорін: чи є ще хтось на коксохімі

Ці підрозділи змогли вийти з повного оточення в Авдіївці.

Певний час деякі підрозділи третьої окремої штурмової бригади були в повному оточенні у самій Авдіївці, але змогли вийти з нього.

Про це заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив 19 лютого.

"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти", – написав Жорін у Мережі.

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Він також прокоментував повідомлення окремих російських телеграм-каналів про те, що є українські бійці, які досі перебувають на території Авдіївського коксохіму.

"Можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень" , – запевнив заступник командира бригади.

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Він зазначив, що майже половина всіх російських КАБів, які падали на голову в Авдіївці, припали по території коксохіму.

Нагадаємо, раніше Жорін повідомив, що від перших днів в Авдіївці було зрозуміло, що стримати наступ росіян не вдасться. Він також сказав, що бійцям 3-ї ОШБр, яких перевели на посилення захисту міста, довелося виконати один із найскладніших маневрів у війні – під час ведення бою відступити на визначені рубежі за Авдіївкою.

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