Деякі підрозділи армії РФ розгромлені на 50-70% – військовий розповів про змішану тактику ворога

Українським військовим вдалося розгромити деякі підрозділи окупантів на 50-70%. Тепер ворог намагається доукомплектувати ці підрозділи мобілізованими з недостатнім рівнем підготовки.

Про це в ефірі "24 каналу" розповів командир роти 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко.

"Завдання їм ставлять, як для високого класу підготовки. Але ці бригади не можуть їх виконувати, що грає на руку ЗСУ. До їхньої тактики ведення бойових дій ми також швидко звикли. Часто вдається вводити ворога в оману, що дає тактичну перевагу на полі бою", – розповів військовий.

За його словами, інколи російські командири кидають мобілізованих у змішані атаки з "вагнерівцями" та "кадирівцями".

Проте Юрій Федоренко наголошує, що ворога не можна недооцінювати, адже росіяни удосконалюють навички та озброєння, намагаючись перейняти досвід ЗСУ, зокрема, щодо використання безпілотників. Крім того, Росія додатково розвиває на державному рівні серійне виробництво БПЛА, як то "Орлан-10", "Ланцет", "Куб".

Нагадаємо, ЗСУ оприлюднили кадри знищення російських окупантів на заводі у Бахмуті Донецької області.

Від 24 лютого 2022-го до 2 квітня 2023-го українські військові знищили 174 550 окупантів.

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