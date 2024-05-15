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Деякі підрозділи втратили боєздатність: "Атеш" заявив про шалені втрати РФ на Харківщині

Деякі підрозділи втратили боєздатність: "Атеш" заявив про шалені втрати РФ на Харківщині

Втрати російських військ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Втрати вбитими та пораненими в окремих підрозділах ворога становлять до 70% особового складу.

Російські підрозділи зазнають великих втрат на Харківському напрямку, а деякі з них узагалі втратили боєздатність.

Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Джерела та агенти руху "Атеш" повідомляють про значні втрати російських штурмових підрозділів на Харківському напрямку", – вказано в заяві руху.

Так, внаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку РФ втратили боєздатність. Втрати ворога вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу.

В "Атеш" зазначили, що не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами збройних сил Росії та загонами "Шторм-Z".

"Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід", – додали в русі.

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни, темп наступальних операцій РФ на півночі Харківщини сповільнився за останню добу. Аналітики вважають, що росіяни віддають перевагу створенню "буферної зони" на кордоні, аніж глибшому проникненню до області.

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