"Деякі політики шукають ниточки в Росію": Зеленський пообіцяв швидку відповідь тим, хто працює на розкол

Сьогодні, 9 березня, триває вже 14-й день війни Росії проти нашої держави.

Володимир Зеленський пообіцяв швидку відповідь на дії українських політиків, які знов працюють на розкол України та шукають ниточки в Росію, яка напала на нашу країну.

"Щодо нашої єдності. Такої потрібної саме у цей час. Ми отримуємо багато вже сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися. Разом з усіма. І пробує якось окремо, за щось там своє особисте, за якусь власну вигоду... Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію. А деякі інші – знов працюють на розкол, всупереч єдності. Хочу сказати одне і тільки один раз: я бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою. Як і належить у воєнний час. Слава Богу, наші люди в усьому і в усіх вже розібралися. Слава Україні!", - заявив очільник нашої держави.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 14-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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