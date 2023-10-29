"Деякі райони міста нагадують місячну поверхню": що відбувається в Авдіївці та як живуть ті, хто там залишився

Захоплення Авдіївки дозволяє контролювати ділянку фронту за 50-60 км та відкриває шлях з тимчасово окупованого Донецька до інших українських міст, таких як Костянтинівка. У цьому основна мета Володимира Путіна – захоплення усієї Донецької області.

Про це пише видання The Washingtonpost.

Величезна кількість бронетехніки, особового складу та техніки стягується до міста, яке російські сили неодноразово намагалися взяти в оточення весь цей час.

Ті деякі, хто ризикує сюди їхати, — це волонтери, які допомагають 1600 жителям, що залишилися, або близько того. Минулого тижня російський дрон скинув вибухівку на дах автобуса, в якому везли хліб, — дах розірвало, але водій дивом уцілів.

Під Авдіївкою тривають важкі бої / Фото: Associated Press

"Російські сили безумовно намагаються перехопити ініціативу. Саме по собі захоплення Авдіївки не поліпшить їхніх позицій значно, хоча малоймовірно, що російські війська зможуть підтримувати наступальний темп і домогтися великого прориву", — заявив Майкл Гофман, старший науковий співробітник програми "Росія і Євразія" у Фонді Карнегі.

Водопостачання в місті припинилося ще до повномасштабного вторгнення, електрики не стало у квітні 2022 року. Деякі райони міста нагадують місячну поверхню. Вулиці всипані шрапнеллю, у будівлях зяють дірки, деякі зруйновані повністю, зазначає видання.

Росіяни розгатили місто / Фото: Associated Press

"Минулого вівторка здавалося, ніби Авдіївка була в епіцентрі урагану. Українська артилерія кожні кілька хвилин обстрілювала північно-східну околицю міста, намагаючись зупинити наступ росіян", - пишуть журналісти видання.

Що відомо про наступ на Авдіївку

Росіяни вже третій тиждень штурмують місто, намагаючись, зокрема, перерізати головну дорогу до Авдіївки. Водночас стають зрозумілими масштаби втрат, які загарбники готові зазнати заради взяття міста.

Втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі, йшлося в черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на дані української сторони і супутникові знімки, які засвідчують втрати сил РФ у цьому районі.

Раніше цього тижня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що від 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу, зокрема щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання "на понад як батальйон".

Аналітики проєкту DeepState повідомили ввечері 26 жовтня, що російські війська почали укріплюватися на териконі на північ від Авдіївки і намагаються зайняти позиції вже впритул до Авдіївського коксохімічного заводу. Втрата контролю над АКХЗ українськими захисниками може, за словами аналітиків, може створити серйозні проблеми для всього гарнізону міста. Генштаб ЗСУ такі повідомлення не коментує.

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