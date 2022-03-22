Деякі російські окупанти відмовляються воювати проти України, бо зазнають великих втрат - Генштаб

Окупаційні війська продовжують зазнавати значних втрат через неналежно організовану систему медичного забезпечення.

Російські окупанти деморалізовані та часто відмовляються від бойових дій в Україні. За наявною інформацією, в 155-й окремій бригаді морської піхоти від початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь у збройній агресії проти України.

Про це 22 березня повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Незважаючи на активну пропаганду, особовий склад окремих підрозділів Центрального воєнного округу деморалізований через значні втрати. Продовжують фіксуватися випадки масової відмови військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні проти України. За наявною інформацією, в 155-й окремій бригаді морської піхоти від початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь у збройній агресії проти України. Всього в період від 24 лютого цього року загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини", - йдеться у повідомленні.

Неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих та старших офіцерів.

"Противник, як зазначалося раніше, має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням угруповань окупаційних військ майже на всіх напрямках. Крім того, окупаційні війська продовжують зазнавати значних втрат через неналежно організовану систему медичного забезпечення. Так, через несвоєчасне надання медичної допомоги, відсутність системи медичної евакуації поранених та брак медикаментів, великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ", - наголосили в Генштабі.

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