Деякі російські олігархи хочуть допомагати Україні, аби їх тільки не вносили у санкційний список ЄС - Зеленський

За словами Зеленського, запити від олігархів РФ приходили до України, коли ще діяли внутрішні санкції.

Російські олігархи, розуміючи, що рано чи пізно потраплять у санкційний список Заходу, зверталися до української сторони, аби проти них не запроваджували фінобмеження. У відповідь вони готові допомагати армії та громадянам України.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

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Зеленський розповів, що таке прохання отримала Україна від приближеного до Володимира Путіна російського олігарха Романа Абрамовича. За словами голови держави, запити від інших олігархів РФ приходили до України, коли ще діяли внутрішні санкції.

"Від нього та ще деяких бізнесменів приходили сигнали "давайте ми якось допоможемо, давайте щось зробимо"… Дехто навіть звертався до того, що вони готові… Вони готові навіть допомагати, відновлювати Україну після війни. "Ми готові дати гроші, ми готові перевозити бізнес в Україну, ми зараз живемо в Англії чи Швейцарії, ми хочемо… Чи можна так зробити, щоб не потрапити у санкційний список…" Ми їх усі отримували. Але ми їх почали отримувати ще коли наші внутрішні санкції діяли, а не лише західні санкції. Деякі люди не хочуть назвати свої прізвища, але кажуть, що "ми взагалі хочемо допомагати вашій армії, також будучи громадянами Російської Федерації", - сказав він.

Щодо ролі у перемовинах Абрамовича, Зеленський зауважив, що він у підгрупі російської делегації. За словами Зеленського, олігарх допомагав у вивезені маріупольців з міста.

"Я знаю, що ось цей бізнесмен (Абрамови - ред.), він був у підгрупі з російської сторони. Я не знаю, як він був, офіційно чи неофіційно, вони контактували… І він справді, наскільки мені відомо, допомагав у питанні вивезенням людей та гумконвою з Маріуполя. У Маріуполі намагалися всі, і він, зокрема, теж, я знаю — але нічого не вийшло. Як я вже сказав, гумконвої були розстріляні", - сказав голова держави.

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