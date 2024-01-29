Деякі "Шахеди" долетіли до західних кордонів: Ігнат назвав напрямки нічної атаки дронами та ракетами

Вночі російська армія знову запустила "Шахеди" та кілька ракет по території України. Деякі безпілотники долетіли аж до західних кордонів країни.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Сьогодні географія "Шахедів" була більшою – деякі одиниці дійшли аж до західних кордонів нашої держави. Але зрештою всі були знищені у тих областях, що ми вже повідомили. Це Миколаївська, Житомирська, Рівненська та Хмельницька області", - сказав він.

Що відомо про нічну атаку

У ніч проти 29 січня Росія атакувала Україну вісьмома ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та ракетами різних типів.

Дрони летіли з району Приморсько-Ахтарськ у РФ, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Гатили також ракетою "Іскандер-М" із району Воронезької області, що в Росії. Та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області", - сказано в повідомленні.

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

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Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ворог спрямував безпілотники маршрутом, який йому більше до вподоби - через тимчасово окуповану Херсонщину і далі, розгалуджуючи різними напрямками України.

"Ми працювали над Миколаївщиною, там 4 безпілотних літальних апарати типу "Шахед" були знищені", - сказала вона.

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