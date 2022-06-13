Деякі українські біженці в Румунії отримають грошову підтримку: хто і скільки / Фото: Pexels

Деякі українські біженці в Румунії отримають грошову підтримку: хто і скільки

Деякі українські біженці в Румунії отримають грошову підтримку: хто і скільки

Деякі українці, які через війну в рідній країні були змушені тимчасово виїхати до Румунії, можуть отримати фінансову допомогу. Хто, скільки і як оформити виплати - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про грошову підтримку українських біженців в Румунії повідомили на офіційному сайті організції Червоний Хрест. Для оформлення грошової допомоги українці повинні заповнити заяву та дочекатися її схвалення. Однак гроші будуть виплачувати не всім, а лише деяким категоріям:

багатодітним сім'ям;

жінкам з дітьми;

людям похилого віку (понад 60 років);

особам з інвалідністю;

вагітним та тим жінкам, які годують дитину грудним молоком;

самотнім жінкам без родини;

людям, які не мають доступу до безкоштовного медичного обслуговування.

Всі біженці, які належать до цих категорій, зможуть отримати 110 євро на людину (близько 3442 гривні). Виплати будуть надаватися впродовж 3 місяців.

Що потрібно, щоб оформити заявку

Оформити заявку можливо лише онлайн. Спочатку потрібно встановити спеціальний застосунок через Google Play або AppStore. Визначтеся, хто саме з родини буде тою особою, яка отримає кошти. Дотримуючись інструкцій, заповніть заяву.

Також потрібно надати низку документів:

ID-картку чи паспорт громадянина України;

закордонний паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження дитини (дітей).

Як тільки ви оформите заявку, вам прийде повідомлення від Червоного Хреста на Viber чи WhatsUp. Грошей чекати не потрібно, вони надійдуть відразу після розгляду вашої заявки і ними можна буде користуватися на будь-які потреби. Однак слід зазначити, що заяв дуже багато і розгляд може тривати до двох тижнів.

Кошти будуть зараховані на банківську картку ПриватБанку, Monobank, Ощадбанку чи А-банку. А щоб зняти готівку в Румунії потрібно буде скористатися послугами MoneyGram. Не забудьте, що тут потрібно буде показати свій паспорт чи інший документ, який посвідчує особу.