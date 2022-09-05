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Деякі ворожі підрозділи відмовилися воювати проти українців – Сили оборони півдня

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Деякі ворожі підрозділи відмовилися воювати проти українців – Сили оборони півдня

Фото: Associated Press

Наталія Гуменюк наголосила, що морально-психологічний дух ворога підірвано, стосунки між солдатами та командирами розхитані.

Деякі ворожі підрозділи відмовилися воювати проти українців.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк підтвердила на брифінгу, що таке явище дійсно існує. Про це вона сказала, відповідаючи на запитання, чи правда, що в деяких частинах РФ почалися акції непокори, солдати відмовляються воювати і через те їх забирає контррозвідка РФ.

"Оскільки всі ті полонені, які поповнюють наш обмінний фонд, свідчать одне й те саме – серед людей на тому боці шириться розуміння, що перспектив немає (у ворога у війні проти України – ред). Їх залишають, їх абсолютно обмежують логістично", - сказала Гуменюк.

За її словами, проблеми окупантів пов’язані не тільки з тим, що ЗСУ ведуть результативну "роботу" по відповідних ворожих центрах. Річ ще й у тому, що морально-психологічний дух ворога підірвано, стосунки між солдатами та командирами розхитані.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило чергову розмову окупанта з дружиною, в якій той розповідає про втрати особового складу. Він сказав, що із 300 піхотинців живими залишилися 72, інші або двохсоті, або трьохсоті.

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