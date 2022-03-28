Деяких мерів, яких викрали російські окупанти, знайшли мертвими - Зеленський

Російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.
Деяких міських голів, яких в Україні викрали російські окупанти, знайшли мертвими.
Про це Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю The Еconomist.
"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли і вони мертві", - сказав президент.
За словами президента, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.
Нагадаємо, 27 березня військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл с. Оскіл Ізюмського району Харківської області. Загинули 7 людей, 5 – поранені.
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