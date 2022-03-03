Деяких тварин з Київського зоопарку евакуювали до Польщі: колона потрапляла під ворожі обстріли

Деяких тварин з Київського зоопарку евакуювали до Польщі: колона потрапляла під ворожі обстріли

Вивезти вдалося шістьох левів, чотирьох тигрів, африканську дику собаку та мавп-капуцинів.

Тварин з Київського зоопарку після шестиденної одісеї по Україні евакуювали до Польщі.

Як повідомляє Dailymail, дорогою до Польщі колона тварин потрапила під обстріл артилерії окупантів.

Зазначається, що особливо вибору не було, оскільки тварини могли загинути або від бомб, або від голоду. Тому було ухвалене рішення евакуювати тих тварин, які б могли найкраще перенести дорогу.

"Вирушивши в суботу в дорогу, колона негайно повинна була повернутися, потрапивши під обстріл. Наступного дня вони зіткнулися з російськими танками, змусивши конвой сховатися, але у вівторок відновили рух, кілька разів змінивши маршрут, щоб уникнути бомб і російських військ", - пише Dailymail та додає, що зрештою тварин довезли до польського міста Познань. Після відпочинку деякі відправляться до заповідників в Іспанії та Бельгії, де їм запропонували притулок.