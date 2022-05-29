Деяких українських біженців позбавляють виплат в Польщі: що сталося

Близько 700 українців в Польщі вже втратили соціальну допомогу, яка надається в рамках програми "500+". Чому так сталося? Відповідь читайте в матеріалі ТСН.ua.

Українські біженці, які оформили соціальні виплати в рамках програми "Сім'я 500+" (тобто по 3400 гривень на дитину), можуть отримати їх лише в разі перебування на території Польщі. Однак багато українців отримали виплати або збираються їх отримати найближчим часом та покинули країну.

Відповідно до польського видання InPoland управління соціального страхування в Польщі отримує інформацію, що українець перетнув кордон. Після цього дані додатково звіряються зі списками біженців, які оформили соціальні виплати.

Чиновники в Польщі вже попередили українців, що вони втрачають можливість отримувати фінансову допомогу, якщо повернулися на Батьківщину і пробули в Україні від 30 днів. Якщо біженець перетнув кордон і оформляв перед цим виплати, він повинен повідомити про це управлінню соцстрахування. Але більшість це правило просто ігнорує.

Що відомо про програму "Сім'я 500+"

Всі біженці з України, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року та оформили виплати в рамках програми "Сім'я 500+", отримують спеціальну допомогу. А це по 3400 гривень за одну дитину. Раніше ці фінансові виплати були доступні лише тим, хто мав картку посвідку на проживання та доступ до ринку праці.