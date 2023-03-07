Деяким категоріям чоловіків можуть дозволити виїжджати за кордон: що відомо

Однак є одна умова, за якої чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон.

Студентам, спортсменам й іншим громадянам, які не підлягають мобілізації, можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану. Відповідні проєкти законів №9075 та №9074 внесли до Верховної Ради.

Про це йдеться на сайті ВР.

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Однак є умова: виїзд вищевказаних осіб має бути погоджений із Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

У проєкті закону №9075 йдеться про внесення змін до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" щодо особливостей виїзду за кордон в особливий період студентів та інших громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. У другому законопроєкті - про внесення змін до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" щодо забезпечення українським спортсменам можливості виїжджати в умовах воєнного стану за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах.

Вони передбачають, що особи повинні погодити виїзд за кордон з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки або взяти на себе офіційний обов’язок у тому, що вони повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який вони не підлягають мобілізації, відповідно до норм чинного законодавства (або протягом 30 днів після виїзду за кордон).

До поважних причин повернення до України пізніше за дозволений термін входять:

– заборона на виїзд із країни перебування;

– стихійні лиха, катастрофи, аварії;

– перебування на стаціонарному лікуванні;

– виконання завдань в інтересах України;

– інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Нагадаємо, юрист пояснив, як чоловікам виїхати за кордон на автомобілі.

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