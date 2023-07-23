Деяким українцям можуть припинити виплату пенсій та соцвиплат: хто під загрозою

Українські пенсіонери, які виїхали та перебувають за кордоном, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію.

Внаслідок закінчення COVID-пандемії в Україні від 1 вересня Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Як зазначають у банку, у разі її непроходження виплату коштів буде зупинено.

"Після проходження фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня", - вказано у повідомленні.

Щоб пройти фізичну ідентифікацію треба особисто звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку.

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"При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП (електронне пенсійне посвідчення). Потрібно надати працівнику банку основну картку або основне ЕПП та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу", - зазначають у банку.

Далі слід провести отримання готівки або перегляд залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою PIN-коду).

"Наголошуємо на тому, що питання припинення або продовження нарахування пенсійних або інших соціальних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції відповідних державних органів, які здійснюють відповідні соціальні виплати", – йдеться в заяві фінустанови.

Нагадаємо, українські пенсіонери, які виїхали та перебувають за кордоном, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію, щоб отримувати виплати.

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