Це відбувається на фоні того, що Росія захоплює нові території, а Україна намагається компенсувати втрати та поповнити свої лави на передовій.

В Україні спостерігається значне зростання кількості дезертирів серед солдатів, що перевищує показники за попередні два роки війни.

Про це пише УНІАН з посиланням на Financial Times.

У матеріалі йдеться, що наприкінці жовтня сотні солдатів 123-ї бригади ТРО залишили частину у Вугледарі, після чого протестували в Миколаївській області, вимагаючи більше зброї та навчання. Офіцери заявили, що прибули з мінімальним озброєнням, а обіцяні 150 танків замінили лише 20, через що не могли виконувати завдання.

Згідно з інформацією, оприлюдненою у виданні, з січня по жовтень 2024 року в Україні прокурори порушили 60 000 справ проти солдатів за самовільне залишення своїх частин, що майже вдвічі більше, ніж за 2022 та 2023 роки разом. Однією з причин такого зростання є важка ситуація на фронті, зокрема стрімкий наступ російських військ, що дозволив РФ захопити більше територій, ніж будь-коли з 2022 року.

Також мова йде про те, що деякі дезертири 123-ї бригади тероборони вже повернулися на фронт, але частина солдатів все ще ховається. Крім того, деякі військові знаходять способи втекти за кордон, зокрема через тренувальні табори. За словами співробітника польської служби безпеки, близько 12 українців щомісяця тікають з військових зборів.

Повідомляється, що однією з основних проблем є те, що численні дезертири відчувають велику фізичну та психологічну виснаженість через відсутність ротацій у підрозділах, а також через небажання захищати зруйновані й непотрібні території, як, наприклад, Вугледар. Військові, що виступили в інтерв'ю, розповідають про виснаження та психологічні проблеми, зазначаючи, що вони не готові до продовження боротьби, хоча і не хочуть, щоб Україна здалася.

Нагадаємо, видання Politico писало, що Київ має переглянути свою позицію щодо умов закінчення війни, щоб налагодити стосунки з Дональдом Трампом. Призначення Трампом Кіта Келлога спецпредставником з "війни та миру" заспокоїло Україну, оскільки Келлог підтримує угоду з гарантіями безпеки для України.

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