СЗЧ та дезертирство в армії: як уникнути кримінальної відповідальності

Останнім часом у ЗСУ зростає кількість випадків СЗЧ

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Щодня українська армія стикається з викликами не тільки на передовій, а й у власних лавах.

На жаль, випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) та відвертого дезертирства не є рідкістю в українському війську.

Самі військові пояснюють це страхом перед війною та психологічним тиском, однак така позиція не звільняє їх від покарання за скоєне.

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Що відомо про випадки СЗЧ та дезертирства в українській армії та як уникнути покарання — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Відмовився виконати наказ командира та втік

У січні 2025 року військовий відмовився виконати наказ командира, та не вибув у встановлений строк до нового місця служби у місто Слов`янськ Донецької області, йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

Під час судового засідання чоловік зізнався у провині та розкаявся. За його словами, його мобілізували у серпні 2023 року, тоді він брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку, де отримав поранення.

У травні 2024 року він пішов у СЗЧ, а у листопаді того ж року його знайшли вдома співробітники Служби військового правопорядку, затримали та відправили до військової частини Національної гвардії.

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Свої дії він пояснив тим, що не міг витримати психологічного тиску.

«Два місяці був у військовій частині, а тоді приїхали військові зі Слов`янська. Був наказ начальника відбути у м. Слов`янськ (загальний для всіх, стосувався і його), мали бути штурмовиками на найгарячішому напрямку, розумів, що більшість загинуть, а тому 09.01.2025 відмовився відкрито перед строєм виконувати наказ начальника, бо був у зоні бойових дій чотири з половиною місяці та більше не витримав психоемоційного навантаження, коли бачив, як гинуть побратими», — йдеться у свідченні мобілізованого.

Суд вивчив матеріали справи та визнав чоловіка винним за частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України. Його засудили до одного року та шести місяців позбавлення волі.

Тижневе дезертирство

У Сумській області до п’яти років позбавлення волі засудили військового, якого звинуватили у дезертирстві.

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У матеріалах справи Білопільського районного суду йдеться про те, що він утік з частини та категорично відмовився від служби в армії.

Зокрема, 10 січня 2025 року його призначили на посаду навідника 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти, також військовий брав участь в операціях УВ «Курськ»

Через кілька днів, солдат втік із місця тимчасової дислокації та повернувся додому, у місто Конотоп, де він мешкав до 1 лютого 2025 року.

Після затримання чоловік однозначно заявив, що не має наміру продовжувати військову службу, і оформив письмову заяву (рапорт) про це.

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Фактично, з 12:00 26 січня 2025 року до 13:00 1 лютого 2025 року обвинувачений не виконував службових обов’язків, а займався особистими справами», — йдеться у матеріалах справи.

У суді військовослужбовець визнав свою провину та виявив каяття, однак відмовився давати свідчення.

Пішов у СЗЧ на пів року

У Запоріжжі мобілізованого засудили до шести років ув’язнення за дезертирство. Він утік із військової частини у грудні 2023 року та не повернувся.

На суді він частково визнав провину, розповівши, що після мобілізації у січні 2023 року спочатку служив, але потім відмовився виконувати бойові завдання.

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У грудні, перебуваючи на медогляді, він навмисне випив енергетики, сподіваючись на підвищення тиску, але показники виявилися в межах норми.

Тоді чоловік вирішив втекти з лікарні та повернутися додому.

Його затримали у червні 2024 року. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство) та виніс вирок.

Помилково отримав понад два мільйони гривень та вирішив більше не служити

Курйозний випадок стався із військовим з Дніпропетровської області. Військова частина через технічну помилку перерахувала чоловіку 2,4 мільйона гривень, замість 24 тисяч.

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Замість того, аби повідомити про цю помилку, солдат зняв гроші у розмірі 1,1 мільйона гривень через мобільний додаток та залишив місце служби 7 січня 2025 року.

Через два місяці після СЗЧ, його затримали.

Під час судового засідання, військовий визнав свою провину та повернув лише 1,5 мільйона гривень, адже решту грошей уже встиг витратити.

Суд визнав чоловіка винними та призначив його сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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За даними слідства, чоловік у 2019 році уже самовільно покидав службу, однак тоді отримав умовний термін.

Як повернутися після СЗЧ без покарання

В Україні існує кілька алгоритмів повернення військовослужбовців на службу після СЗЧ чи дезертирства.

Військовослужбовець, який уперше відсутній на службі понад три дні, має можливість офіційно повернутись. У такому випадку кримінальна справа проти нього не відкривається, а сам військовий може безперешкодно повернутися у свою частину. Зокрема відновлюється грошове та матеріальне забезпечення.

Однак, спочатку потрібно через мобільний застосунок «Армія+» отримати письмову згоду свого командира. Після цього необхідно подати відповідне клопотання до Державного бюро розслідувань, Національної поліції або суду, додавши до нього отриманий дозвіл.

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На завершальному етапі слід очікувати судове рішення.

У разі перебування військового у СЗЧ понад три дні, йому слід діяти за таким алгоритмом:

на початку звернутися до свого командира з письмовою заявою про намір повернутися,

далі отримати від командира письмову згоду, яку згодом подати зі своїм клопотанням до прокуратури, ДБР або суду,

очікувати судове рішення про звільнення від кримінальної відповідальності,

після схвалення, надати командиру судову ухвалу та повернутися на службу.

У цьому разі також відновлюються всі виплати та матеріальне забезпечення.

Також, після повернення після СЗЧ військовий може змінити місце служби.

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У Міноборони зазначають, що після поновлення на службі у застосунку «Армія+» військовохобов’язані можуть подати відповідний рапорт.

«Для цього на екрані з питанням «Чому бажаєте змінити частину» потрібно вибрати пункт «Повертаюсь на службу після СЗЧ». У рекомендаційному листі зазначається вже поточна посада в батальйоні резерву. За потреби Кадровий центр ЗСУ, який розглядає рапорти на зміну місця служби, додатково перевірить дані напряму в батальйоні», — відзначає Міноборони.

Однак і тут є нюанс, така функція доступна лише тим бійцям, які здійснили СЗЧ до 10 травня.

У випадку повторного самовільного залишення частини або свідомої відмови повертатись до служби, порушується кримінальна справа. Військового оголошують у розшук, а після затримання його справу передають до суду для подальшого розгляду.

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У пресслужбі ДБР зазначають, що для військових, які вперше вчинили СЗЧ чи дезертирство до 10 травня 2025 року, діє спрощений алгоритм повернення, який діє до 30 серпня 2025 року.

Якщо СЗЧ було після 10 травня 2025 року, застосовується загальна процедура повернення, без спрощень.

Повторні випадки СЗЧ або дезертирства не підпадають під спрощені процедури звільнення від кримінальної відповідальності та караються відповідно до Кримінального кодексу.

Якщо СЗЧ повторне або військовий не має бажання повертатися на службу, тоді порушується кримінальне провадження, а самого військовозобовязаного оголошують у розшук.

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Далі відбувається його затримання, суд, обрання запобіжного заходу та обвинувальний акт. Такому військовому може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Начальник штабу першого корпусу Національної гвардії України «Азов» Арсен Дмитрик «Лемко» заявив, що в «Азові» не засуджують людей, які пішли в СЗЧ, якщо вони виявили бажання повернутися на службу. Він зауважив, що найчастіше в СЗЧ бійці тікають від неадекватних командирів.

«Я навіть до СЗЧ відношуся по філософськи… Зараз в СЗЧ йдуть, щоб перевестися з підрозділу в підрозділ, це правда. В СЗЧ йдуть від командира. За минулу компанію в нас кілька сотень людей перевелися з ЗСУ і (вони — Ред.) — топ. Я не закликаю йти в СЗЧ. Кажу як є. Кажу, який результат. І зараз майже сотня (перейшла до «Азову — Ред.)», — розповів Дмитрик.

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