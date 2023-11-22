Дежавю: окупанти вивозять цінні речі та документацію із лівого берега Херсонщини - облрада

Окупанти на лівовобережжі зараз перебувають у "вибухонебезпечній фазі", повідомили в облраді.

На лівому березі Херсонської області окупанти та колаборанти вивозять цінні речі та документацію через наближення бойових дій.

Про це "Радіо Свобода" розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

Також читайте Бої на лівому березі Херсонщини: розвідка Британії оцінила ситуацію біля села Кринки

"Цінні речі, вивезти намагаються документацію, яку вони там заводили під час окупації. Десь була команда на ротацію, десь була команда на виїзд і колаборантів – тих, хто підтримував окупаційну владу. Тому, знаєте, ситуація там така збуджена, вона знаходиться в такій вибухонебезпечній фазі", – сказав він.

Він додав, що гуманітарна ситуація на окупованих ситуаціях складна. Окрім того, окупанти намагаються нищити населені пункти, щоб звинуватити у цьому українських військових.

"На жаль, дійсно сьогодні ми знаємо, що всі населені пункти, які опинилися в зоні активних бойових дій, вони просто ворогом руйнуються, нищаться, будинки зносяться під основу", - зазначив голова облради.

Нагадаємо, за даними ISW, в окупантів істерика через успішні операції ЗСУ на лівому березі Херсонщини.

Читайте також: