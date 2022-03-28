DHL продовжує працювати в Росії, попри заяви про припинення бізнесу

DHL продовжує працювати в Росії, попри заяви про припинення бізнесу

Ба більше, зайти на це оголошення з України чи навіть іноземного ip не можна – видає 403 помилку.

Нещодавно поштова компанія DHL заявила, що зупиняє свій бізнес в Росії, відповідна заява з’явилася на сайті компанії.

Однак тепер на російському сайті DHL пишуть, що вся діяльність відновлена, повідомляє співзасновник Monobank Дмитро Дубілет.

«Ба більше, зайти на це оголошення з України чи навіть іноземного ip не можна – видає 403 помилку. Веб-сторінка показується лише для російських айпішників (я зайшов через VPN)», – додає Дубілет.

Нагадаємо, елітних швейцарських годинників у Москві більше немає.

Федеральна служба безпеки Росії конфіскувала в Москві годинники Audemars Piguet на мільйони доларів, щоб помститися Швейцарії за приєднання до санкцій через війну проти України.

Раніше стало відомо, що Туреччина чекає на російських олігархів путінського режиму, які перебувають під санкціями.

Читайте також: