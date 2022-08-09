"Діалог на стратегічному рівні та співпраця на оперативній ланці": Залужний поспілкувався з генералом Каволі

Валерій Залужний та Крістофер Каволі обговорювали подальше співробітництво між ЗСУ та Командуванням Збройних Сил США в Європі.

Головнокомандувач Збройних сил Ураїни Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Залужний та Каволі обговорювали подальше співробітництво між ЗСУ та Командуванням ЗС США в Європі.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у Facebook.

"Взаємна довіра, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективна співпраця на оперативній ланці сприяють тому, що співробітництво між Збройними силами України та Командуванням збройних Сил США в Європі є системним і результативним, а процес надання військової допомоги Україні - безперервним", - написав Залужний.

Нагадаємо, американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року.

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