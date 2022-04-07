"Діалог з РФ не має жодного сенсу": Дуда вважає дії росіян на Київщині геноцидом українців

"Діалог з РФ не має жодного сенсу": Дуда вважає дії росіян на Київщині геноцидом українців

Президент Польщі переконаний, що мета вторгнення РФ – "знищити українську націю".

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що дії російських окупантів у Бучі, Бородянці, Ірпені та інших містах Київщини можна розцінювати як геноцид.

Про це Дуда сказав в інтерв’ю каналу CNN.

На запитання журналіста, чи погоджується президент Польщі із оцінкою свого українського колеги Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом, Дуда відповів: "з цим важко не погодитися" після жахливих зображень, які показують вбивства мирного населення.

Президент Польщі переконаний, що мета вторгнення РФ – "знищити українську націю"

За словами Дуди, продовжувати діалог з Росією безглуздо, тому Євросоюзу необхідно поставити перед Путіним "дуже жорсткі умови" і запровадити ще жорсткіші санкції. Насамперед, запровадити ембарго на продаж Росією нафти та газу.

"Ми бачили, як у 2014 році Росія напала на Україну. До цього був конфлікт із Грузією. Ці атаки були неспровокованими, і ми постійно чуємо те саме: "Давайте підтримувати діалог з Росією". Цей діалог не має жодного сенсу", — наголосив польський президент.

Раніше Анджей Дуда заявив, що "захисникам України насамперед потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя".

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