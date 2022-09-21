"Дід перед смертю захотів стати героєм": Арестович - про те, чому в Росії оголосили мобілізацію

Хоч ні НАТО, ні Україна ніколи не загрожували Росії.

Про це сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Дід перед смертю захотів стати героєм у своїй спотвореній картині світу. Але не вийшло. Тепер стоїть питання про крах політичної кар'єри діда, а отже й життя. Тобто цей дід Путін привів до Росії до катастрофи, але щоб не втратити посаду президента, відправляє на вірну смерть десятки тисяч росіян. Що йому не поможе", - повідомив Арестович.

Радник Офісу президента наголосив, що катастрофа в Росії буде не через напад НАТО, а через ізоляцію, злидні та відсутності майбутнього через неадекватну поведінку Путіна, який розв'язав найбільшу континентальну війну в XXI столітті заради примарних ілюзій.

"НАТО, українці та англосакси не загрожували РФ та жителям Донбасу. Саме путінська армія прийшла в Україну та вбила тисячі російськомовних громадян та знищила десятки населених в Україні. Російська армія послана захищати не Росію, а Путіна, яхти та палаци друзів Путіна. Путін – не Росія. І чим раніше це зрозуміють у Росії, тим меншу ціну доведеться платити у майбутньому за нормальне життя", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Залужний зробив заяву щодо мобілізації в РФ.

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