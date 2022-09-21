"Дід перед смертю захотів стати героєм": Арестович - про те, чому в Росії оголосили мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію, щоб не втратити владу.
Хоч ні НАТО, ні Україна ніколи не загрожували Росії.
Про це сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.
"Дід перед смертю захотів стати героєм у своїй спотвореній картині світу. Але не вийшло. Тепер стоїть питання про крах політичної кар'єри діда, а отже й життя. Тобто цей дід Путін привів до Росії до катастрофи, але щоб не втратити посаду президента, відправляє на вірну смерть десятки тисяч росіян. Що йому не поможе", - повідомив Арестович.
Радник Офісу президента наголосив, що катастрофа в Росії буде не через напад НАТО, а через ізоляцію, злидні та відсутності майбутнього через неадекватну поведінку Путіна, який розв'язав найбільшу континентальну війну в XXI столітті заради примарних ілюзій.
"НАТО, українці та англосакси не загрожували РФ та жителям Донбасу. Саме путінська армія прийшла в Україну та вбила тисячі російськомовних громадян та знищила десятки населених в Україні. Російська армія послана захищати не Росію, а Путіна, яхти та палаци друзів Путіна. Путін – не Росія. І чим раніше це зрозуміють у Росії, тим меншу ціну доведеться платити у майбутньому за нормальне життя", - сказав Арестович.
Нагадаємо, Залужний зробив заяву щодо мобілізації в РФ.
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