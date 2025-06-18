Дідусь собою прикрив онука: історія родини, яка опинилася під ракетним ударом у Києві

Родина Романенків живе в дев’ятиповерхівці на Соломʼянці / © Українська правда

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У Києві внаслідок обстрілу Соломʼянського району 17 червня під ракетним ударом опинилася родина Тетяни Романенко та її шестирічного сина Єгора. Тато Тетяни накрив собою онука під час вибуху. На щастя, вони вижили.

Про це йдеться у матеріалі «Українська правда. Життя».

«Учора ми всі вдруге народилися — я, мій тато, мій син, друзі, сусіди. Кожен, хто залишився живим, святкував нове життя», — ділиться жінка з «УП. Життя».

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Коли ракета влучила, Тетяна була вдома з батьком Анатолієм і сином. Спочатку ховалися в коридорі, але пізніше намагалися заснути. Єгор пішов спати до дідуся.

«Мені здається, це мій останній день», — надіслала подрузі голосове повідомлення жінка.

Та їй відповіла: «Ти що таке говориш?..».

Обстріл будинку на Соломʼянці 17 червня

Після вибуху у квартирі повилітали вікна і двері. Уламки скла поранили всіх — дідусь прикрив онука тілом і ковдрою, але дрібні поранення дістали всі.

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«Скло було навіть у ліжку, ноги порізані. Але головне — ми живі», — каже Тетяна.

Коли почалася пожежа, батько Тетяни кинувся допомагати сусідам, яких заблокувало в квартирах. Разом з іншими мешканцями витягували людей, оскільки рятувальники прибули не одразу.

У квартирі сильно пошкоджено балкон і вікна, дах будинку теж постраждав. Через це Тетяна відвела Єгора до садочка — вдома небезпечно й немає газу.

Попри травми, мешканці об’єдналися: допомагають одне одному, прибирають скло, заклеюють вікна. Пошукові роботи ще тривають.

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Загиблого 31-річного Дмитра Тетяна не знала особисто, але пам’ятає його зі школи в районі.

«Ми тримаємося разом. Допомагають і друзі, і навіть мій колишній чоловік. Особливо вдячна Каті Ярош, яка почала збір допомоги. Ще не можу прийняти, що це сталося», — зізнається вона.

Нагадаємо, станом на вечір 18 червня у Києві збільшилася кількість загиблих після атаки РФ. Кількість жертв зросла. Вже підтверджено загибель 28 жителів столиці.

Нагадаємо, в ніч проти 17 червня Росія атакувала Київ 175 дронами, понад 14 крилатими і щонайменше двома балістичними ракетами. Наслідки ударів були зафіксовані у 27 різних локаціях міста.

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