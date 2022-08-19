Дідусь, який з карабіну палив по російському літаку: “Готовий хоч до кулачного бою”

Прикордонники нагородили чернігівського 72-річного дідуся Валерія Федоровича, який в березні вибіг на вулицю з карабіном та разом з військовослужбовцями відкрив вогонь по ворожому літаку - винищувачу Су-34. За таку самовідданість пенсіонер отримав медаль “За сприяння в охороні державного кордону”.

Про це ТСН.ua повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

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“Після того, як цей чоловік побачив в небі ворожий літак, то побіг з рушницею та при цьому кричав: “Хлопці, треба збити його”. Він біг і при цьому стріляв в небо. Після цього літак був збитий. Крім цього, цей дідусь допомагав захисникам деревиною, в будівництві бліндажів, в приготуванні їжі. Тобто дуже активно допомагав тим, чим міг”, - повідомила нам Галина Шеховцова.

На згадку про події того дня Валерій Федорович залишив собі частину російського літака, яка зараз знаходиться в його гаражі.

Ми розшукали Валерія Федоровича та поспілкувались з ним.

“По літаку ми бахнули, коли він пішов на друге коло. Стріляли і прикордонники, і хлопці з тероборони, і я. Скільки разів я вистрелив? Хіба я пам’ятаю? Бахнули раз, потім другий, потім побачили, що пішов з нього дим. Але я ніколи не скажу, що це я його збив. Можливо, зачепив”, - розповідає Валерій Федорович.

За його словами, частина кабіни впала біля його будинку.

“Мені ці дверцята не потрібні. Можливо, в музей треба здати цей російський хлам. Хлопці сказали, що приїдуть в понеділок, можливо, виставлять на аукціон, а гроші відправлять ЗСУ”, - каже пенсіонер.

До цього додає, що готовий захищати Україну з будь-якою зброєю.

“Готовий хоч до кулачного бою”, - резюмував Валерій Федорович.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, що в Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від російських бомб та ракет.

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