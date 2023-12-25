Дикий розповів, коли і скільки тисяч РФ кине до України нових мобілізованих

Російська армія має можливості раз на півроку поповнюватися по 200-250 тисяч.

Росія за одну "приховану" мобілізаційну хвилю можуть набрати 200-250 тисяч людей. Мобілізовані у вересні росіяни уже можуть з'явитися в Україні у лютому-березні.

Про це розповів колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону у неділю, 25 грудня.

"Мобілізаційний резерв у ворога є. Але треба чітко розуміти - коли в них дають цифри 7-8-10 мільйонів загального мобрезерву, це абсолютно не те саме, що вони можуть цих людей кинути в бій, мобілізувати і висадити до України. Це зовсім не так", - зауважив він.

Військовик наголосив, що у Росії є чіткі обмеження, скільки вони здатні набирати за одну мобілізаційну хвилю.

"По нормальному, без колапсу системи, десь 200-250 тисяч людей за одну мобілізаційну хвилю. На "обробку" від роздачі повісток до появи цих людей на фронті проходить від 4 місяців і до півроку. Наскільки ми знаємо, у вересні в них був наказ набрати чергових 200 тисяч. Отже, в районі лютого-березня ми можемо очікувати, що в них з'явиться поповнення на фронті. Поки що вони в процесі набору", - повідомив він.

Дикий вважає, що російська армія має можливості раз на півроку поповнюватися по 200-250 тисяч.

Нагадаємо, екскомандир роти батальйону "Айдар" розповів про запеклі бої за Авдіївку. За його словами, битви за Авдіївку подібні до битв за Бахмут, коли росіяни засипало місто тілами своїх солдат.

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