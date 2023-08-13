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Дикий спрогнозував, коли ЗСУ вдасться прорвати другу лінію оборони росіян

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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Дикий спрогнозував, коли ЗСУ вдасться прорвати другу лінію оборони росіян

Збройні сили України продовжують контрнаступ / Фото: Associated Press

Дикий зазначає, що не варто очікувати швидкий прорив.

На напрямках Роботиного, Старомайорського та Оріхового ЗСУ подолали першу лінію оборони і  фактично вже дійшли до ось цієї другої лінії.

Про це розповів колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, третя лінія - найглибша.

"Це певною мірою лінія життєзабезпечення для перших двох. Її окремо тримати навряд чи буде реально. А от перші дві, вони розраховані саме на те, щоб довго й наполегливо відбивати наші штурми. Перша лінія, це були суцільні мінні поля. От саме сотні квадратних кілометрів замінованої території", — розповів Євген Дикий в ефірі Radio NV.

Він продовжує, що за мінними полями розташована "пунктирна лінія з так званих опорників" — опорних пунктів, які стоять на панівних висотках, звідки можна вести обстріли.

"Другу лінію оборони не можна було зробити як одне велике мінне поле, тому що тоді окупанти самі не змогли б пересуватися між першою та другою лініями", - йдеться у повідомленні.

Дикий зазначає, що не варто очікувати, що тут буде швидкий прорив

"Але якщо виходити не зі сподівання на диво, то на розбір першої лінії в нас пішло під два місяці. Є підстави вважати, що друга лінія буде даватися приблизно в такому ж темпі", — спрогнозував він.

Нагадаємо, екскомандир "Айдару" пояснив, що визначає темп контрнаступу ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
2371
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