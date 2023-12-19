Дикий відповів, чи можливо здійснити мобілізаційний план Зеленського

За словами військового аналітика, якщо країна буде спроможна набрати півмільйона людей за зиму, то в такому разі можна переламати повністю ситуацію на фронті.

Президент України Володимир Зеленський розповів про план мобілізації 19 грудня на підсумковій пресконференції з журналістами. Його стратегію прокоментував колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий. За його словами, президент озвучив мінімальну кількість військовослужбовців для поповнення ЗСУ.

Про це йшлося під час коментаря військового аналітика Євгена Дикого в ефірі телемарафону.

"Я б сказав, що оця цифра 500 тисяч поповнення ЗСУ – це насправді озвучено мінімальну потребу. Далі виникає питання пропускної здатності нашої мобілізаційної системи, скільки ми здатні пропустити одночасно. Я гадаю, що ця здатність наразі менша, ніж вказана цифра", – пояснив Дикий.

За його словами, виникають і матеріальні проблеми, із забезпеченням, а також із зосередженням.

"Не забуваємо, що зосереджувати багато в одному місці ми просто не можемо собі дозволяти. Тобто нам доведеться мобілізовувати плюс півмільйона людей, при тому не концентруючи їх десь багато в одному місці... Я б сказав, що якщо ми здатні набрати ці півмільйона людей за зиму на весну, то в такому разі ми можемо переламати повністю ситуацію на фронті", – додав Дикий.

За його словами, підготовка новомобілізованого до рівня військового триває мінімум 3-4 місяці, в ідеалі – 6 місяців.

"Нам треба шукати десь щось середнє між цими цифрами. Я все ж таки вважаю, що ці півмільйона фактично одноразової мобілізації не за місяць, а за зиму, наприклад, це абсолютно реальна задача", – додав він.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, головком і генштаб звернулися щодо захисту України та потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту.

"І їх погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб", – сказав президент.