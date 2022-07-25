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Диктатор Лукашенко наказав озброїти всіх єгерів та видати зброю надзвичайникам

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Диктатор Лукашенко наказав озброїти всіх єгерів та видати зброю надзвичайникам

Фото: Associated Press

Білоруський диктатор Лукашенко наказав озброїти всіх єгерів та бути їм напоготові. Самопроголошений президент країни наголошує на захисті Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко наказав озброїти всіх єгерів. Потрібно це для того, що начебто “захищати країну”. Проте від кого захищати - не уточнюється.

Відповідне відео нещодавно з’явилося в соцмережах.

Як стало відомо, “батько” дав наказ озброїти єгерів для захисту країни. Крім того, він вкотре нагадав про “спеціальні” навчання. Цього разу голові МНС Білорусі він сказав озброїти також декілька тисяч рятувальників, щоб задіяти їх у разі чого з силовиками.

Нагадаємо, що українські військові знищили 50 складів з боєприпасами окупантів за допомогою HIMARS.

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