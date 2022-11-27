Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Диктатор Путін хоче використати зиму як зброю, але йому не вдасться - Столтенберг

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
48
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Диктатор Путін хоче використати зиму як зброю, але йому не вдасться - Столтенберг

Фото: Associated Press

Агресорка РФ реагує на поразку у війні жорсток.

Генеральниий секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російський президент-диктатор Володимир Путін хоче використати зиму як зброю, бомбардуючи енергооб'єки, аби поставити Україну на коліна. Втім, йому не вдасться задумане.

Про це повідомляє видання Welt.

Зазначається: в Альянсі розуміють, що Кремль реагує на поразку у війні жорсток. Втім, зима не допоможе путінській армії

"З настанням зими Москва почала бомбити енергопостачання України, щоб поставити країну на коліна. Путін намагається використати зиму як зброю. Але йому це не вдасться", - заявив Столтенберг.

Генсек також високо оцінив попередні постачання зброї Німеччиною. Столтенберг висловив сподівання, що німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Він наголосив, що усім партнерам необхідно збільшувати підтримку України.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну. Голова уряду також сказав, що Німеччина та Франція стоять на боці України та невпинно працюють над подальшою її підтримкою.

Читайте також:

Чи готове НАТО до війни: чому вони навчились в українців

Чи готове НАТО до війни: чому вони навчились в українців

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
48
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація