Диктатор Путін хоче використати зиму як зброю, але йому не вдасться - Столтенберг

Генеральниий секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російський президент-диктатор Володимир Путін хоче використати зиму як зброю, бомбардуючи енергооб'єки, аби поставити Україну на коліна. Втім, йому не вдасться задумане.

Про це повідомляє видання Welt.

Зазначається: в Альянсі розуміють, що Кремль реагує на поразку у війні жорсток. Втім, зима не допоможе путінській армії

"З настанням зими Москва почала бомбити енергопостачання України, щоб поставити країну на коліна. Путін намагається використати зиму як зброю. Але йому це не вдасться", - заявив Столтенберг.

Генсек також високо оцінив попередні постачання зброї Німеччиною. Столтенберг висловив сподівання, що німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Він наголосив, що усім партнерам необхідно збільшувати підтримку України.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну. Голова уряду також сказав, що Німеччина та Франція стоять на боці України та невпинно працюють над подальшою її підтримкою.

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