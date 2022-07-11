На диктаторів чекає тільки смерть: Піонтковський розповів, чи піде армія РФ на Київ та Львів

Російська армія не здатна вдруге піти на Київ чи розпочати свій наступ на Львів.

А Володимир Путін закінчить своє правління, як і інші диктатори, - це буде або політична смерть, або фізична.

Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в етері 24 каналу.

Політолог зазначив, що російська армія зараз не в змозі захопити великі міста України, як Київ, Львів чи Одеса. До масштабних постачань зброї окупанти максимум анексують якесь містечко в Україні.

"Єдиний план, який зараз є (у Путіна), можливо, захопити ще якесь містечко до того, як у повному обсязі прибуде західна зброя. А тоді знову мобілізувати всю свою агентуру", – заявив він.

Піонтковський зазначив, що поразка на війні для диктаторів означає політичну або фізичну смерть. Саме так і закінчить Путін.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін побоюється конкуренції з боку російських генералів.

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