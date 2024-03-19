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"Диктатура – це інструмент": нардеп від "Слуги народу" відзначився скандальною заявою (відео)

"Диктатура – це інструмент": нардеп від "Слуги народу" відзначився скандальною заявою (відео)

Нардеп Сергій Демченко відзначився заявою про "диктатуру – як інструмент, який може допомогти перемогти в війні" / Фото: скриншот

Сергій Демченко назвав інструмент, який, на його думку, допоможе перемогти у війні.

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Демченко заявив, що зараз максимальну кількість рішення приймає особисто президент Володимир Зеленський і "диктатура – це інструмент, який може допомогти нам перемогти у війні проти Росії".  

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Я можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. Напевно, відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні – 100% на президенті... Для країни, людей диктатура – це точно в мінус завжди. Але для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога. Але нам треба зрозуміти, що ми боремося з тоталітарною країною і диктаторським режимом на найвищому рівні", - сказав він.

Нагадаємо, польський генерал шокував заявою про втрати України у війні.

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