Димова завіса не врятує: експерт заявив, що третій удар по Кримському мосту здивує всіх

Зараз українські спецслужби шукають маршрути і механізми для нанесення третього удару по Кримському мосту.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Ми можемо безпілотниками діставати до будь-якої точки Криму, навіть знищувати деякі об’єкти в Криму. Але йдеться не про масштабні об’єкти типу Кримського мосту. Безпілотник не знищить його, навіть ціла хвиля безпілотників. Нанесуть йому деякі пошкодження, але не знищать. Кримський міст можна знищити боєприпасом вагою від 0,5 до 1 тонни, не менше”, — говорить експерт.

“Навіть удар по опорі Кримського мосту беком (безекіпажним катером)… Там також було до тонни вибухівки. Тоді завдається якесь ураження, знову ж таки, те, яке можна відновити. У нас поки немає підтверджених засобів ураження, які можуть нанести потужний удар і вивести з ладу Кримський міст. Тобто немає поки ні крилатих, ні балістичних ракет”, — зауважив Роман Світан.

За його словами, безекіпажні катери будуть намагатися пробитися, але росіяни зараз створили певну систему оборони — бонові загородження, заякорені судна чи кораблі: “Тобто вони прикрили міст, тому треба почекати вже ті ракети, які стали на бойове чергування, з бойової частиною хоча б у пів тонни”.

“Ракета типу “Гром-2” з дальністю навіть 300 км може вивести з ладу міст. Знову ж таки, вивести, але не знищити. Я думаю, якщо позначили такого роду дальності, президент та Данілов це підтвердили, можливо, це дійсно ракета”, — додав експерт.

“Димова завіса навряд чи вбереже від удару, оскільки на кінцевому етапі в основному працюють ракети з інфрачервоними головками самонаведення чи радіолокаційними. Хоча димова завіса може прикрити точку удару для відкорегування повторного удару. Заякорені судна, які вони поставили зараз вздовж мосту на якірну стоянку, між ними натягнули бонові сіткові загородження… Так, вони теж прикриють від безекіпажних кораблів до першого удару”, — розповів Роман Світан.

“Тобто перша хвиля беків може пройти через систему, а друга хвиля в утворений пролом пройти. Можна знайти ключ для обходу будь-яких систем, якими росіяни прикривають міст. Зараз шукаються такі маршрути і механізми, щоб нанести удар по Кримському мосту. Я думаю, що спецслужби креативно підійдуть до третього удару по Кримському мосту”, — резюмував експерт.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про адміністративно-територіальний устрій Автономної Республіки Крим.

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