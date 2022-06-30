Один у комі: у ДСНС повідомили про стан рятувальників, постраждалих під час розбирання завалів ТЦ "Амстор"

Один у комі: у ДСНС повідомили про стан рятувальників, постраждалих під час розбирання завалів ТЦ "Амстор"

У Кременчуці Полтавської області під час гасіння пожежі та розбтрання завалів зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу ТЦ "Амстор" постраждали троє рятувальників.

Один із постраждалих бійців ДСНС, який ліквідовував наслідки ракетного удару по ТЦ, нині перебуває у лікарні - він у комі.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Зокрема, серед постраждалих: начальник зміни оперативно-координаційного відділення Станіслав Блінов, начальник караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Миргород, капітан служби цивільного захисту Юрій Сиров, старший рятувальник-дозиметрист, старший сержант служби цивільного захисту Олександр Шкумат.

Так, Юрій Сиров серйозно травмувався на світанку 29 червня під час розбирання завалів. Тоді на місці трагедії сталося обвалення бетонної плити, якою тяжко травмувало працівника ДСНС.

Він отримав численні переломи та зараз перебуває в реанімації, у комі.

"Вдома на Юрія чекає дружина та троє неповнолітніх дітей. І ми молимося за його якнайшвидше одужання", — повідомляють у ДСНС.

Цією ж плитою травмувався і Олександр Шкумат. Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та пошкодження зв’язок правої ноги. Сьогодні він вже дома та вже хоче повертатися до роботи.

Станіслав Блінов у день ракетного удару близько 18 години під час гасіння пожежі торгового центру отруївся чадним газом та знепритомнів. Його передали до чергової карети швидкої допомоги, яка ушпиталила рятувальника до реанімації.

Сьогодні Станіслав Блінов перебуває в лікарні, під наглядом лікарів.

Юрій Сиров, який присвятив порятунку інших 21 рік свого життя, сьогодні потребує довшого і серйознішого лікування. Тож родина оголосила про збирання коштів. Якщо ви маєте бажання та можливість допомогти додатково, можете перерахувати кошти на один із рахунків Євгенії Сирової — дружини рятувальника.

Перерахувати кошти на лікування Юрія Сирова можна на одну з банківських карток:

Райффайзен Банк Аваль: 4239 2200 2134 0236

Ощадбанк: 5167 8030 5127 3956

ПриватБанк: 5168 7427 2513 7461 (Сирова Євгенія Анатоліївна)

Нагадаємо, донька рятувальника, який постраждав під час ліквідації наслідків удару по ТЦ у Кременчуці, теж потрапила під обстріл.

Як повідомлялося, СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці.

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